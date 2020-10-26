Пожар на бывшем заводе «Серп и молот» локализован

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Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий

Возгорание на территории бывшего завода «Серп и молот» в Москве по состоянию на 22:50 по московскому времени 26 октября локализовано.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее МЧС России сообщало, что к ликвидации пожара на территории бывшего завода на улице Золоторожский Вал привлечены 40 человек. Огонь распространился по трехэтажному неэксплуатируемому зданию.

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