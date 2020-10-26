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Площадь пожара на бывшем заводе «Серп и молот» выросла до 700 «квадратов»
Фото: twitter.com / emercom_press

Площадь пожара на бывшем заводе «Серп и молот» выросла до 700 «квадратов»

Вероника Кузьминова

Происшествия

Площадь пожара в здании бывшего завода «Серп и молот» в Москве увеличилась до 700 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице.

Ранее сообщалось, что площадь пожара равна 400 «квадратов».

— На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — говорится на сайте ведомства.

Площадь пожара на бывшем заводе «Серп и молот» выросла до 700 «квадратов»Фото: МЧС России

Ранее МЧС России сообщало, что к ликвидации пожара на территории бывшего завода привлечены 40 человек. Огонь распространился по трехэтажному неэксплуатируемому зданию.

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МЧСпроисшествие на заводепожар
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