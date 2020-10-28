«Красотка»: обнаженная Климова поделилась секретами молодости

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова рассказала, как сохранить красоту и молодость. Советами она поделилась на личной странице в Instagram.

Также звезда опубликовала откровенный снимок, на котором позирует обнаженной в наполненной ванне.

— Своевременный отдых, ментальная сила и внимание к своему здоровью — вот три важных аспекта, чтобы сохранить свою красоту и молодость, — отметила артистка.

Она добавила, что проще всего восстановить силы с помощью теплой ванны с солью и массажа.

Поклонников покорила фотография Климовой. Они заявили, что, несмотря на возраст, она излучает энергию и здоровье. «Нереально атмосферные фото!»; «Вы красотка. Восхищаюсь вами»; «Хороша! Ничего не скажешь», — комментировали они снимок.

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