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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые становятся лучшими отцами
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые становятся лучшими отцами

Юлия Захарова

Общество

Характер человека зачастую сильно зависит от его знака зодиака, звезды дают возможность предсказать, какую линию поведения он изберет, например, будучи родителем. Астрологи перечислили четыре знака зодиака, представители которых становятся лучшими отцами.

Эмпатия и сопереживание делают мужчин-Раков отличными родителями. Они с легкостью считывают настроение окружающих, могут дать нужный совет и душевно поговорить с ребенком. При этом их мудрость позволяет им воспитывать детей, не навязывая собственное мнение.

Тельцы будут отцами, ценящими уют и спокойствие в семье. Им импонирует проводить время с детьми, становясь для них настоящими друзьями. Также рожденные под этим созвездием мужчины не будут чересчур строги с сыновьями и дочерьми.

Рожденные под знаком Девы мужчины умеют вести диалог с детьми, не перегибая палку и сохраняя гармонию в семейных взаимоотношениях. Отцы-Девы с удовольствием посвятят время как проверке домашнего задания, так и совместным развлечениям с ребенком.

Кажущиеся холодными и расчетливыми Козероги в семейной жизни ведут себя совершенно иначе. Им не чуждо сочувствие, они готовы тратить много сил, чтобы помочь ребенку стать лучшим. Такие отцы с готовностью поддержат все начинания чад и помогут им выбрать подходящее хобби, сообщает Пятый канал.

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