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Астрологи назвали топ-4 знаков зодиака, на которых нельзя положиться
Фото: pexels.com

Астрологи назвали топ-4 знаков зодиака, на которых нельзя положиться

Юлия Ямпольская

Общество

Астрологи назвали представителей знаков зодиака, которые не могут сдержать обещанного слова. Об этом сообщил Пятый канал.

По мнению специалистов, Близнецы легко сходятся с людьми, однако являются необязательными. Они способны заниматься сразу несколькими делами, но часто разочаровывают близких. Не стоит рассчитывать на их поддержку, а также сотрудничать с ними.

Стрельцам, как утверждают эксперты, необходимо пространство для воображения. Они часто меняют свои увлечения, поэтому им сложно сдерживать обещания. Астрологи рекомендуют просто подстроиться под их расписание.

Козерогам главнее всего достижение своей цели, поэтому из-за профессиональных амбиций страдает его личная жизнь. Представителям этого знака стоит подавать идеи для отдыха.

Водолеи, по словам астрологов, большие фантазеры. Мир грез их привлекает больше, чем реальность. Иногда они забывают об обещаниях из-за погруженности в мечты. В общении с представителями этого знака специалисты советуют не пытаться сковывать их обязательствами.

Ранее эксперты объяснили, представителям каких четырех знаков зодиака нужно обратить внимание на собственные жизненные принципы или смириться с одиночеством.

Читайте также: Названы знаки зодиака, представительницы которых сражают мужчин наповал

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