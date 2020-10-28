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СМИ узнали о романе певицы Адель с рэпером Skepta
Фото: instagram.com/adele

СМИ узнали о романе певицы Адель с рэпером Skepta

Юлия Захарова

Звезды

Известная британская исполнительница Адель закрутила роман с рэпером Skepta (настоящее имя — Джозеф Джуниор Аденуга — прим. «ВМ»). Об этом изданию People рассказал источник из окружения звезды.

По его словам, ситуация в последнее время накаляется. Влюбленные вращаются в одних кругах и веселятся вместе. Собеседник издания намекнул, что отношения развиваются серьезно.

— Она постоянно пишет мне и рассказывает, как идут дела, — отметил инсайдер.

Он добавил, что Адель и Skepta дружили на протяжении долгого времени, их объединяет любовь к музыке и детям — Адель воспитывает сына Анджело, у исполнителя есть дочь Ривер.

Напомним, что Адель подала официальное заявление на развод с мужем Саймоном Коннеки в прошлом году. Их брак продлился более двух лет, встречаться пара начала еще в 2011 году.

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