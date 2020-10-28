Столичные храмы частично перевели сотрудников на удаленную работу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Административный персонал православных храмов, мусульманских мечетей и синагог столицы переведены на дистанционный режим работы. Представители религиозных организаций рассказали о выполнении указа мэра Москвы о переводе трети сотрудников на «удаленку».

В Московской городской епархии сообщили, что дистанционно начал работать вспомогательный персонал храмов. При этом охранники и продавцы свечных лавок трудятся очно, но посменно.

— То есть людей, которые бы постоянно с утра до вечера находились в храме, даже очень большом, на самом деле не так много. Поэтому все эти рекомендации исполняются храмами успешно, — цитирует председателя Информационной комиссии епархии священника Александра Волкова ТАСС.

Административный персонал Духовного собрания мусульман России (ДСМР) также перешел на работу из дома. «Удаленку» ввели для пожилых людей, людей-хроников и тех, кто добирался до работы на общественном транспорте. Священнослужители, которые продолжают проповедовать из мечетей, соблюдают меры безопасности, заявил муфтий Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир Крганов. Религиозные обряды, по его словам, проходят по графику.

Московская хоральная синагога также отправила на дистанционный формат сотрудников из группы риска. Домашний режим соблюдает главный раввин России Адольф Шаевич. При этом синагоги открыты для посетителей.

— Мы стараемся, чтобы посещение синагог было максимально безопасным для прихожан: проводится постоянная дезинфекция помещений, во всех общинных центрах в большом количестве размещены санитайзеры, в здание допускаются только при наличии маски, обязательно измерение температуры на входе, — рассказал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Он добавил, что вместо массовых молитв в праздники проводились несколько разделенных. Перед их началом участники должны были зарегистрироваться.

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