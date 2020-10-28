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Заповедник «Кологривский лес» включили в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО
Фото: youtube.com / Заповедник «Кологривский лес»

Заповедник «Кологривский лес» включили в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

Юлия Захарова

Экология

Российский государственный заповедник «Кологривский лес» в Костромской области включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в парижской штаб-квартире организации.

Как уточняется, данное решение было принято после заседания Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Данный статус присвоили 25 заповедникам в 18 государствах мира, передает ТАСС.

«Кологривский лес» расположен в северо-восточной части Русской равнины. Ландшафты объекта были преобразованы человеком, также на территории имеются экосистемы, не подверженные его влиянию.

Число видов животных и растений в заповеднике превышает одну тысячу. Четыре вида растений и 13 видов животных занесены в Красную книгу России.

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