Власти Москвы назвали самые популярные онлайн-сервисы для малого бизнеса

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Столичными онлайн-сервисами для малого бизнеса с начала года воспользовались 30 тысяч раз. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, популярность сервисов на портале mbm.mos.ru выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными услугами стали «Проверка контрагента», «Консультация» и «Формирование налоговой декларации по УСН».

— На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие, — заявила Наталья Сергунина.

Контрагентов с помощью портала московские предприниматели проверяли 3,7 тысячи раз, а налоговую декларацию по УСН готовили 1,9 тысячи раз.

— За консультациями при помощи специального сервиса представители бизнеса обратились более 3,8 тысячи раз. Чаще всего у экспертов спрашивали о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Перечисленные сервисы работают бесплатно. Доступ к ним можно получить после регистрации.

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