В Роскачестве рассказали о полезных свойствах тыквы

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах тыквы и правилах хранения этого продукта. В частности, в тыквах содержится много пектина, каротина, калия, кальция, фосфора, а в семенах плода находится большое количество полезных жиров и легких растительных белков. Также сырая тыква укрепляет сосуды, нормализует давление и обладает желчегонным действием.

Отмечается, что есть несколько видов тыкв, которые можно приобрести в магазине. Одной из наиболее известных является крупноплодная тыква, вес которой может достигать до 100 килограммов. Как пояснили в Роскачестве именно этот сорт чаще всего используется в качестве украшения к Хеллоуину. Большие плоды растения можно почистить и заморозить. Кроме того, существует твердокорая тыква, которая не дает крупных плодов, но быстро созревает. Поскольку ее мякоть слегка жестковата, она больше подойдет для приготовления супов или пюре. Также в магазинах продается мускатная тыква, которая считается самой сладкой из популярных сортов.

При покупке любого из описанных видов тыкв необходимо обращать внимание на зрелость плода, отсутствие на нем существенных повреждений и наличие подсохшего хвостика. При этом эксперты отметили, что размер и цвет тыквы на ее вкус никоим образом не влияют. При этом не рекомендуется покупать половинки тыкв, поскольку неизвестно, соблюдалась ли санитарно-гигиеническая безопасность продукта.

Фото: pexels.com

Уточняется, что целую тыкву можно хранить на протяжении нескольких месяцев при температуре от шести до восьми градусов и относительной влажности 60–70 процентов. Однако разрезанную тыкву лучше хранить в холодильнике, и употребить ее в пищу в течение недели.

В Роскачестве также пояснили, что энергетическая ценность тыквы на 100 граммов сырого продукта составляет всего лишь 25–37 ккал. Наиболее полезным способом термической обработки продукта является запекание в духовке. А вот любимая многими людьми каша с тыквой — не самый здоровый вариант, поскольку в таком блюде много простых углеводов. Также из тыквы можно сделать сок, но лучше перед употреблением разбавить его водой, сообщается на сайте Роскачества.

Читайте также: Роскачество назвало лучшие макароны «перья»