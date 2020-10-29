Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Роскачестве рассказали о полезных свойствах тыквы
Фото: pixabay.com

В Роскачестве рассказали о полезных свойствах тыквы

Евгения Звощик

Потребление

Специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах тыквы и правилах хранения этого продукта. В частности, в тыквах содержится много пектина, каротина, калия, кальция, фосфора, а в семенах плода находится большое количество полезных жиров и легких растительных белков. Также сырая тыква укрепляет сосуды, нормализует давление и обладает желчегонным действием.

Отмечается, что есть несколько видов тыкв, которые можно приобрести в магазине. Одной из наиболее известных является крупноплодная тыква, вес которой может достигать до 100 килограммов. Как пояснили в Роскачестве именно этот сорт чаще всего используется в качестве украшения к Хеллоуину. Большие плоды растения можно почистить и заморозить. Кроме того, существует твердокорая тыква, которая не дает крупных плодов, но быстро созревает. Поскольку ее мякоть слегка жестковата, она больше подойдет для приготовления супов или пюре. Также в магазинах продается мускатная тыква, которая считается самой сладкой из популярных сортов.

При покупке любого из описанных видов тыкв необходимо обращать внимание на зрелость плода, отсутствие на нем существенных повреждений и наличие подсохшего хвостика. При этом эксперты отметили, что размер и цвет тыквы на ее вкус никоим образом не влияют. При этом не рекомендуется покупать половинки тыкв, поскольку неизвестно, соблюдалась ли санитарно-гигиеническая безопасность продукта.

В Роскачестве рассказали о полезных свойствах тыквыФото: pexels.com

Уточняется, что целую тыкву можно хранить на протяжении нескольких месяцев при температуре от шести до восьми градусов и относительной влажности 60–70 процентов. Однако разрезанную тыкву лучше хранить в холодильнике, и употребить ее в пищу в течение недели.

В Роскачестве также пояснили, что энергетическая ценность тыквы на 100 граммов сырого продукта составляет всего лишь 25–37 ккал. Наиболее полезным способом термической обработки продукта является запекание в духовке. А вот любимая многими людьми каша с тыквой — не самый здоровый вариант, поскольку в таком блюде много простых углеводов. Также из тыквы можно сделать сок, но лучше перед употреблением разбавить его водой, сообщается на сайте Роскачества.

Читайте также: Роскачество назвало лучшие макароны «перья»

тыкваРоскачествоздоровье
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте