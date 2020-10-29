Коронавирусы выявили у летучих мышей в России

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Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России, но о типе инфекции говорить пока рано. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в четверг, 29 октября.

По ее словам, в конце лета Роспотребнадзор начал исследование по выявлению возможных коронавирусных инфекций у летучих мышей в России. С помощью этого проекта планировалось рассмотреть пути распространения вирусов и эпидемические риски.

Анна Сперанская уточнила, что какие-то коронавирусы у летучих мышей есть, но какие именно еще предстоит выяснить.

— Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сказала специалист.

Она пояснила, что летучие мыши не опаснее других животных, таких как лисы и ежи. Все они могут стать разносчиками опасных для человека вирусов. Людям не стоит приближаться к диким животным и трогать их.

По словам Анны Сперанской, исследование летучих мышей в России будет продолжаться около двух лет, сообщает РИА Новости.

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