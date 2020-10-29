Селин Дион появится в романтической драме
Певица Селин Дион появится в романтической драме «Text for You» — «Сообщение для тебя». Об этом сообщает Variety.
Уточняется, что, помимо Дион, в фильме будут сниматься Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас. Кинолента будет снята на основе романа Софи Крамер.
В фильме расскажут историю девушки, у которой трагически погибает муж. Чтобы справиться с горем, она начинает слать сообщения на его номер мобильного телефона. Оказывается, что теперь этот номер принадлежит человеку на другом конце города, который также потерял возлюбленную.
Дата выхода фильма в прокат пока не сообщается.
Селин Дион — канадская певица, автор песен и композитор.
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