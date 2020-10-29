Россияне назвали самый любимый мультфильм за последние 20 лет

Фото: «ВАЛЛИ» (2008)

Научно-фантастический мультфильм «ВАЛЛ-И» россияне назвали самым любимым за последние 20 лет. Он вышел на экраны в 2008 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Кино Mail.ru».

В центре сюжета мультфильма находится небольшой робот, который должен убрать планету от мусора после того, как люди покинули ее и улетели покорять космос.

«ВАЛЛ-И» получил премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Второе место заняла первая часть франшизы «Ледниковый период» Криса Уэджа и Карлоса Салданы, которая появилась в кино в 2002 году. На третьем месте оказался мультфильм «Как приручить дракона» Дина ДеБлуа и Криса Сандерса.

В десятку также попали две работы японского классика Хаяо Миядзаки — «Ходячий замок» и «Унесенные призраками», а также мультфильмы «Холодное сердце», «Зверополис» и «Шрек».

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