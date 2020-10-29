Звезда «Гардемаринов» раскрыла тайну рождения младшей дочери Заворотнюк

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса фильма «Гардемарины» Анастасия Макеева рассказала, что младшая дочь Анастасии Заворотнюк родилась от суррогатной матери. Этим она поделилась в интервью Вячеславу Манучарову.

Артистка, размышляя о суррогатном материнстве, вспомнила звезду «Моей прекрасной няни», которая не сама родила ребенка.

— Все то же самое, насколько я помню, у Насти Заворотнюк как раз было суррогатное материнство. Это не сильно ей помогло, — отметила Макеева.

Она также поделилась, что у нее самой не получается забеременеть. У 38-летней актрисы было четыре попытки ЭКО, но они не дали результатов.

— Я абсолютно точно уверена, что у меня будут дети, каким образом будут, я не знаю, но пока не получаются, — призналась артистка.

Напомним, в 2018 году у Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева родилась дочка Мила. Однако о том, что актриса ждет ребенка, никто не знал. Супруги объяснили это тем, что не хотели всем рассказывать об интересном положении звезды «Моей прекрасной няни».

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