Решение по искам бывших акционеров ЮКОСа могут принять до конца года

Фото: depositphotos.com

Верховный суд Нидерландов может вынести решение по искам бывших акционеров ЮКОСа до начала следующего года. Об этом рассказал уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции России Михаил Гальперин в четверг, 29 октября.

Он отметил, что 30 октября в суде начнутся слушания по искам от России о приостановлении исполнений арбитража, которые были вынесены по искам экс-акционеров ЮКОСа.

— Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении, — цитирует Гальперина РИА Новости.

Напомним, в середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

Читайте также: Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России по делу ЮКОСа