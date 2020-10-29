Решение по искам бывших акционеров ЮКОСа могут принять до конца года
Верховный суд Нидерландов может вынести решение по искам бывших акционеров ЮКОСа до начала следующего года. Об этом рассказал уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции России Михаил Гальперин в четверг, 29 октября.
Он отметил, что 30 октября в суде начнутся слушания по искам от России о приостановлении исполнений арбитража, которые были вынесены по искам экс-акционеров ЮКОСа.
— Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении, — цитирует Гальперина РИА Новости.
Напомним, в середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.
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