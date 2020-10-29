Дерматолог объяснила, почему опасно следовать советам блогеров в уходе за кожей

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Дерматолог Ирина Барчукова уверена в том, что женщинам не нужно доверять рекомендациям бьюти-блогеров при уходе за кожей лица.

По словам косметолога, в последнее время в социальных сетях, в частности в Instagram, стали пользоваться популярностью ролики, в которых блогеры дают советы по изготовлению скрабов и масок. Врач объяснила, что подобные народные рецепты могут нарушить содержание кислоты и щелочи кожи, из-за чего она может стать чересчур чувствительной и раздражительной.

Помимо этого, Барчукова заявила, что женщинам не стоит пользоваться аптечной косметикой без консультации с экспертом, потому как она тоже может нанести непоправимый вред коже, передает портал Ngs.ru.

В заключение косметолог оценила сыворотки и кремы азиатского производства, предупредив, что многие из них имеют очень высокую концентрацию и могут спровоцировать сыпь и даже аллергию.

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