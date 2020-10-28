Как отсрочить поход к пластическому хирургу: советы по уходу за кожей лица

Фото: Из личного архива Любови Гауэр

В стремлении к красоте и молодости женщины пробуют самые разные способы и методы борьбы с возрастом. Однако прибегнуть к кардинальному решению эстетических проблем с помощью пластической хирургии могут не все. Кто-то имеет противопоказания, кто-то просто боится операции, а иные считают, что это для них слишком рано по возрасту. Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, как правильно ухаживать за своей кожей, чтобы отложить встречу с ее коллегами на некоторое время.

Для тех, кто еще не «созрел» для хирургических коррекций или имеет слабовыраженные проблемы с внешностью, есть определенный набор действий, которые могут помочь в сохранении молодости и гармоничной внешности.

Ежедневный уход

Забота о красоте начинается с качественного ежедневного ухода. Это правильное умывание, очищение кожи, использование увлажняющих и питательных кремов, сывороток, которые способствуют хорошей регенерации. Кроме того, стоит помнить о такой важной вещи, как пилинг. Его необходимо проводить два раза в год: весной и осенью, когда солнце слабоактивное.

«Уколы красоты»

Если мы говорим о поддержании состояния кожи, очень важно помнить о тонусе кожного лоскута. Этому способствуют процедуры биоревитализации, которые также нужно проходить курсами: по 3–4 мероприятия дважды в год. Они значительно влияют на повышение плотности кожи, ее тургора. Ведь возраст, агрессивное влияние солнца, образ жизни заставляют клетки кожи терять влагу, объем, коллаген. За счет курсов биоревитализации, инъекций гиалуроновой кислоты возмещается этот ущерб. Тем самым можно повернуть время вспять и отложить пластическую операцию на более длительный срок.

Что касается более плотных филеров, они также могут давать некоторое уплотнение кожи. Их применяют обычно там, где происходят потери объема, либо идет провисание кожи. Например, в носогубных складках, «марионеточных» морщинах, в области скул. Когда происходит заполнение проблемной зоны филерами, можно визуально сгладить дефект.

Ботокс

Уколы ботулотоксина уже давно считаются золотым стандартом. Это замечательная процедура, которая дает хороший тургор кожи и на некоторое время блокирует возможность сокращения мышц. Кроме того, с помощью нее можно приподнимать, расслаблять определенные части лица и тем самым убирать прогрессию к морщинам не только в области глаз, но и в верхней, средней и нижней частях лица. И тем самым добиваться очень хорошего эффекта.

Лазер и RF-лифтинг

Еще одно направление косметологии — аппаратные методики. И лазер, и RF-лифтинг имеют схожий принцип работы. Это создание фиброза в той или иной области лица с целью подтянуть клетки кожи за счет фиброзирования межтканевых перегородок. Но стоит помнить о том, что во время любой подобной процедуры происходит нагревание тканей, которое ведет к выпариванию самой гиалуроновой кислоты из клеток. Поэтому важно совмещать лазер с биоревитализацией, восстанавливая тем самым весь каркас кожи и делая ее более плотной.

Что же касается применения лазера для коррекции кожи век — особого результата это не дает. Хотя данные процедуры отличаются слабой травматичностью, эффект от них незначителен.

Нитевой лифтинг

Установка нитей также дает необходимый для подтяжки кожи фиброз, коллагеноз и тем самым предотвращает провисание кожи, отодвигая его на 1,5–2 года в зависимости от типа нитей. Если они состоят из полимолочной кислоты, то также могут давать коже дополнительный коллаген и эластин. Если же нити из полидиаксонона — того же материала, который лежит в основе медицинских нитей для швов, — они рассасываются, при этом организм воспринимает их как инородное вещество и реагирует выраженным фиброзом.

Однако при массивных, обширных изменениях, в том числе и возрастных, провисаниях тканей и прочих моментах поможет только пластическая хирургия. Она в итоге может оказаться значительно дешевле и эффективнее комплексов косметологических процедур. Да и сроки ее действия значительно больше: на 10–15 лет пациенты забывают о каких-то дорогостоящих процедурах в косметологии. К примеру, после блефаропластики или подтяжки лица.

Никакие косметологические процедуры не помогут и в том случае, если существуют определенные анатомические особенности строения лица. Сюда можно отнести и нависающее веко (эта проблема нередко встречается и у молодых людей), и объемные жировые пакеты нижнего века, и изъяны формы носа, и выраженные асимметрии. Во всех вышеперечисленных случаях косметология бессильна — выраженного эффекта от нее не будет. И в данной ситуации пациенты должны всерьез подумать о пластике лица.

Читайте также: Модель с девятым размером груди пожаловалась на проблемы с мужчинами