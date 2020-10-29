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Историк назвал самую интересную и популярную теорию заговора в мире
Фото: youtube.com / А поговорить?

Историк назвал самую интересную и популярную теорию заговора в мире

Виктория Федотова

Общество

Кандидат исторических наук Илья Яблоков назвал самую популярную теорию заговора в мире. По его словам, ее автор Дэвид Вон Айк придумал историю про инопланетян-рептилий, которые давно прилетели на Землю, мимикрировали под людей и правят миром. Они сформировали элиту — это рептилии под маской людей.

— Он продает многотысячные тиражи книг, люди приходят на встречи с ним, он собирает стадионы. Люди слушают его, верят ему. Она мне нравится своей сказочностью. Другое дело, когда он рассказывает про теории заговора, то не сразу говорит про рептилий, — заявил ученый.

Конспиролог говорит о богачах, которые якобы поработили людей, сделали их бедными. По словам Яблокова, это самая интересная теория заговора. Чаще всего в нее верят люди, которые подверглись какой-то травме.

— Когда есть проблемы в политике, экономике, появляется все больше людей, которые верят в подобное. Теории заговора довольно легко объясняют бытие, — отметил Яблоков.

Ученый отметил, что люди хотят найти ответы на вопросы, с которыми сталкиваются в трудные времена, и пытаются с помощью теорий заговоров сконструировать свою реальность. Яблоков предупредил, что это очень опасно, потому что может привести к терактам.

Видео опубликовано на YouTube.

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