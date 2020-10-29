Восхищенный пассажир снял на видео «супертаксиста» в Москве
В Сети набирает популярность видео, снятое пассажиром такси в Москве. Сидя на заднем сиденье автомобиля, он снял обстановку в машине: для пассажиров приготовлены дезинфицирующие средства и маски. Справа от водителя — с десяток телефонов, на которых установлены приложения такси.
По словам пассажира, водитель работает сразу в нескольких сервисах.
— Вот так надо работать, деньги зарабатывать! — восхищенно заявил мужчина.
Он снял на видео водителя, который сидел в маске.
В комментариях к ролику водителя назвали «супертаксистом»: «Он и на Альфу Центавра доставит, если десять баксов накинуть»; «Инспектор Гаджет»; «Если не умеешь переключаться между приложениями, заведи себе десяток мониторов».
Видео опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».
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