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Восхищенный пассажир снял на видео «супертаксиста» в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Восхищенный пассажир снял на видео «супертаксиста» в Москве

Виктория Федотова

Курьезы

В Сети набирает популярность видео, снятое пассажиром такси в Москве. Сидя на заднем сиденье автомобиля, он снял обстановку в машине: для пассажиров приготовлены дезинфицирующие средства и маски. Справа от водителя — с десяток телефонов, на которых установлены приложения такси.

По словам пассажира, водитель работает сразу в нескольких сервисах.

— Вот так надо работать, деньги зарабатывать! — восхищенно заявил мужчина.

Он снял на видео водителя, который сидел в маске.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В комментариях к ролику водителя назвали «супертаксистом»: «Он и на Альфу Центавра доставит, если десять баксов накинуть»; «Инспектор Гаджет»; «Если не умеешь переключаться между приложениями, заведи себе десяток мониторов».

Видео опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».

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