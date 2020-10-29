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Психолог назвала четыре важных условия для сохранения крепкого брака
Фото: pexels.com / Emma Bauso

Психолог назвала четыре важных условия для сохранения крепкого брака

Захар Чайченко

Общество

Психолог Лейсан Енькова уверена в том, что сохранить отношения в браке помогут общение, взаимная поддержка, полный контроль эмоций и чувство удовлетворения от жизни.

Она сообщила, что умение выслушать собеседника и донести ему свою мысль – основа в любых отношениях. Енькова уверена в том, что коммуникативная грамотность – это сложный навык, которому нужно учиться. Она посоветовала прислушиваться к тому, что и как говорите, в первую очередь вы: сообщаете ли вы о себе или упрекаете близких, умеете ли вы выражать без обвинений свои чувства, в какой позиции вы находитесь. Тем самым психолог отметила, что в семейных отношениях супругам важно установить грамотный диалог, передает «Татар-информ».

Кроме того, Лейсан добавила, что очень важно оказывать друг другу поддержку и следить за своим эмоциональным состоянием и внутренней удовлетворенностью от жизни. Если вы соблюдаете эти два пункта, то вы никогда не позволите переносить личностные проблемы на супруга.

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