Психолог оспорила советы Розы Сябитовой по поиску мужчины

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Слова свахи и телеведущей Розы Сябитовой о том, что джентльменов почти не осталось, вызывают сомнение. Об этом заявила психолог Оксана Гордина.

— Я бы не сказала, что у нас перевелись джентльмены или Доны Кихоты, просто женщинам они не всегда попадаются. В первую очередь нужно начать с себя и понять, почему на пути встречается определенная категория мужчин. Нужно проанализировать свои мысли, свою жизнь и отношение к ней, — отметила специалист.

Также психолог не согласилась с заявлением о том, что важно одновременно проявлять инициативу в отношениях с мужчинами и держать планку. Гордина подчеркнула, что женщине необходимо придерживаться своей позиции и сохранять внутреннюю гармонию. Это позволит стабилизировать и отношения с окружающими, сообщает Пятый канал.

Напомним, Роза Сябитова дала советы, как понравиться избраннику на первом свидании. Телесваха отметила, что женщины не всегда способны адекватно оценить поведение мужчины на встрече. По ее словам, времена храбрых и активных представителей сильного пола давно кончились.

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