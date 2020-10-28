Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог оспорила советы Розы Сябитовой по поиску мужчины
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Психолог оспорила советы Розы Сябитовой по поиску мужчины

Юлия Захарова

Звезды

Слова свахи и телеведущей Розы Сябитовой о том, что джентльменов почти не осталось, вызывают сомнение. Об этом заявила психолог Оксана Гордина.

— Я бы не сказала, что у нас перевелись джентльмены или Доны Кихоты, просто женщинам они не всегда попадаются. В первую очередь нужно начать с себя и понять, почему на пути встречается определенная категория мужчин. Нужно проанализировать свои мысли, свою жизнь и отношение к ней, — отметила специалист.

Также психолог не согласилась с заявлением о том, что важно одновременно проявлять инициативу в отношениях с мужчинами и держать планку. Гордина подчеркнула, что женщине необходимо придерживаться своей позиции и сохранять внутреннюю гармонию. Это позволит стабилизировать и отношения с окружающими, сообщает Пятый канал.

Напомним, Роза Сябитова дала советы, как понравиться избраннику на первом свидании. Телесваха отметила, что женщины не всегда способны адекватно оценить поведение мужчины на встрече. По ее словам, времена храбрых и активных представителей сильного пола давно кончились.

Читайте также: Сваха Сябитова рассказала про свою самую неадекватную клиентку

отношенияпсихологРоза Сябитова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте