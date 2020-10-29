Нового замруководителя департамента образования и науки назначили в Москве

Фото: mfin.permkrai.ru / Министерство финансов Пермского края

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Елену Чугарину на должность заместителя руководителя департамента образования и науки города. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте мэра столицы.

Служебный контракт с ней заключили на один год.

— Принять Чугарину Елену Александровну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы, — говорится в документе.

Ранее Елена Чугарина занимала должность министра финансов Пермского края.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл крупнейший в стране автовокзал «Центральный». Уточняется, что на месте старого автовокзала появился новый комплекс «Щелковский». В его составе числятся автовокзал, торгово-развлекательный центр и подземный паркинг.

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