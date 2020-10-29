«Уникальный организм»: певица Слава заявила, что не может отравиться алкоголем
Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила, что алкоголь не оказывает на ее организм никакого негативного влияния. она прокомментировала многочисленные фото и видео в соцсетях, где она появляется с бокалом алкогольных напитков.
По ее мнению, в России, Германии, Италии и Австрии пьют очень многие люди во время обеда или ужина, главное не становиться зависимым от алкоголя.
— Ничего плохого в этом нет, если ты не алкоголик, если не пьешь водку. Я ничего плохого в этом не вижу. Я тут сдавала анализы на генотип, генофонд, что-то с генами связано, мне сказали, что мой организм абсолютно не отравляется алкоголем. Я могу пить бесконечно, — заявила Слава.
Ведущая Алена Жигалова в ответ заявила, что у Славы «уникальный организм». При этом Слава не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения, но немного выпивает, потому что переживает перед каждым концертом.
Видео опубликовано на YouTube 29 октября.
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