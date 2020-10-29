«Уникальный организм»: певица Слава заявила, что не может отравиться алкоголем

Фото: youtube.com/Super

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила, что алкоголь не оказывает на ее организм никакого негативного влияния. она прокомментировала многочисленные фото и видео в соцсетях, где она появляется с бокалом алкогольных напитков.

По ее мнению, в России, Германии, Италии и Австрии пьют очень многие люди во время обеда или ужина, главное не становиться зависимым от алкоголя.

— Ничего плохого в этом нет, если ты не алкоголик, если не пьешь водку. Я ничего плохого в этом не вижу. Я тут сдавала анализы на генотип, генофонд, что-то с генами связано, мне сказали, что мой организм абсолютно не отравляется алкоголем. Я могу пить бесконечно, — заявила Слава.

Ведущая Алена Жигалова в ответ заявила, что у Славы «уникальный организм». При этом Слава не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения, но немного выпивает, потому что переживает перед каждым концертом.

Видео опубликовано на YouTube 29 октября.

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