Первый канал подаст в суд на Соседова и Садальского за клевету против шоу «Голос»

Фото: youtube.com / Голос / The Voice Russia

Первый канал занялся подготовкой исков против музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые, по утверждению руководства канала, выступили с ложными заявлениями в адрес проекта «Голос», передает пресс-служба вещателя.

— Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет, — заявили в пресс-службе телеканала.

Кроме того, в сообщении добавили, что все упомянутые персоны не чувствуют ответственности за сказанные слова и пытаются донести обществу свои выдумки. От этого, по словам пресс-службы, страдает бренд «Голоса» и его репутация. В связи с этим, руководство федерального канала намерено привлечь вышеупомянутых спикеров к юридической ответственности, передает РИА Новости.

Также за честность и непредвзятость жюри шоу «Голос», вступился один из его участников – рэпер Баста. Он сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, прокомментировав слова Соседова и Садальского следующим образом:

— Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя, — задал риторический вопрос Василий Вакуленко.

В заключение, в пресс-службе, отметили, что с уважением относятся ко мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила.

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