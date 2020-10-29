Певица Слава назвала артистов с экстрасенсорными способностями

Фото: youtube.com/Super

Певица Слава заявила, что у всех состоявшихся артистов в той или иной степени есть экстрасенсорные способности. Она отметила, что среди них юмористка Светлана Пермякова и Алла Пугачева. Кроме того, специфические способности есть и у нее самой.

По словам артистки, рассказывать о своих экстрасенсорных способностях нельзя, поскольку они от этого якобы исчезают.

— Я в последнее время много об этом говорила — они у меня немного притупились. Они есть: я вижу, кто ты, твоих родителей, кого ты любишь. Я могу предупредить о чем-то вдруг. Я могу «прочитать» человека, походить по его квартире мысленно. Это редкие случаи, мне нужно быть голодной, не есть пять дней. Это не зависит от меня, — заявила певица.

Она считает, что у всех настоящих артистов есть похожие способности. В частности, она привела в пример юмористку Светлану Пермякову и певицу Аллу Пугачеву.

— Когда ты себя открываешь по-настоящему в музыке, неважно, в каком направлении, наверное, у тебя что-то открывается и дается, — отметила артистка.

Видео опубликовано на YouTube 29 октября.

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