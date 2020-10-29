Около 1,2 миллиона жителей РФ получают социальные услуги на дому

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Около 1,2 миллиона жителей России получают социальные услуги на дому. Об этом в четверг, 29 октября, рассказала заместитель главы Министерства труда РФ Ольга Баталина.

По ее словам, услуги еще примерно 320 тысячам оказывают в стационарах.

— Система долговременного ухода дополняет существующую и очень мощную систему социального обслуживания. Я напомню, что у нас сегодня примерно 1 миллион 200 тысяч граждан получают услуги на дому, порядка 320 тысяч граждан получают услуги в стационарной форме, — отметила Баталина.

Она добавила, что многие россияне получают услуги в условиях полустационара.

Тем не менее обеспечить всех нуждающихся необходимой поддержкой сложно. В частности, дефицит услуг наблюдается среди пожилых граждан и людей с инвалидностью. Чтобы устранить его, в РФ создают систему долговременного ухода, передает РИА Новости.

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