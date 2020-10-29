Анна Нетребко надела серьги стоимостью более 18 миллионов рублей

Фото: Instagram/anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко надела на выступление в Большом театре серьги с бриллиантами стоимостью около 18 миллионов рублей.

Народная артистка России приняла участие в концерте итальянского певца и дирижера Пласидо Доминго. Для выступления звезда оперного пения остановила свой выбор на украшениях швейцарского производителя часов и ювелирных изделий премиум-класса Chopard.

Данные серьги сделаны из белого золота со специальной огранкой бриллиантов под названием «груша». Украшение из коллекции Green Carpet оценивается в 18,5 миллиона рублей. Фото звезды размещено в Instagram-аккаунте ювелирного магазина.

Напомним, что Нетребко — большая любительница похвастаться дорогими нарядами и украшениями. Как-то раз она появилась на ковровой дорожке Metropolitan Opera в Нью-Йорке в браслете и серьгах с бриллиантами за три миллиона долларов.

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