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Анна Нетребко надела серьги стоимостью более 18 миллионов рублей
Фото: Instagram/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко надела серьги стоимостью более 18 миллионов рублей

Захар Чайченко

Звезды

Оперная певица Анна Нетребко надела на выступление в Большом театре серьги с бриллиантами стоимостью около 18 миллионов рублей.

Народная артистка России приняла участие в концерте итальянского певца и дирижера Пласидо Доминго. Для выступления звезда оперного пения остановила свой выбор на украшениях швейцарского производителя часов и ювелирных изделий премиум-класса Chopard.

Данные серьги сделаны из белого золота со специальной огранкой бриллиантов под названием «груша». Украшение из коллекции Green Carpet оценивается в 18,5 миллиона рублей. Фото звезды размещено в Instagram-аккаунте ювелирного магазина.

Напомним, что Нетребко — большая любительница похвастаться дорогими нарядами и украшениями. Как-то раз она появилась на ковровой дорожке Metropolitan Opera в Нью-Йорке в браслете и серьгах с бриллиантами за три миллиона долларов.

Читайте также: Глаз горит, костюм блестит. Звезды продолжают мериться стоимостью нарядов

ювелирное украшениеБольшой театропера
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