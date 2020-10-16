Глаз горит, костюм блестит. Звезды продолжают мериться стоимостью нарядов

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В начале октября народная певица Надежда Бабкина отпраздновала юбилей. На концерте именинница блистала перед публикой и друзьями в дорогих костюмах.«Вечерка» вместе со стилистом и дизайнером одежды Сергеем Никулиным вспомнила, кто еще из российского шоубизнеса может похвастаться богатыми сценическими одеяниями и любовью к брендовым вещам.

— Работа селебрити сводится в том числе к тому, чтобы быть недоступными, «небожителями», космическими существами, — говорит Никулин. — В том числе внешне. Львиная доля нарядов, которые надевают звезды, брендовые. Они должны иметь самые яркие атрибуты роскошной жизни, чтобы вызывать интерес у зрителей.

Как отмечает дизайнер, дело даже не в удобном пошиве или качестве ткани. Вещь, в которой появляется артист, должна быть узнаваемой и дорогой.

— Человека, выступающего на публике, камеры снимают со всех сторон. Он не может себе позволить вы-глядеть плохо. А посадка одежды, сшитой по лекалам, может быть не такой выгодной, как у брендовой одежды, — поясняет Сергей Никулин. — А вот исполнители, популярные среди молодежи, блогеры, ближе к народу. Они позволяют себе появляться в миру в более «приземленных» брендах, которые могут позволить себе их фанаты.

Круче, чем Золушка

Западные звезды не жалеют денег на одежду. Эксперты составили топ-3 самых дорогих нарядов, поразивших общественность в прошлом году.

■ Ким Кардашьян в платье за 5,1 миллиона рублей. В нем девушка появилась на красной дорожке благотворительного гала-концерта «Мет Гала». Платье создал Терри Мюглер.

■ Приянка Чопра в платье за 4 миллиона рублей. На том же мероприятии индийская актриса и модель блистала в наряде от Dior. Дизайнеры создавали его 1500 часов.

■ Бейонсе и ее платье от Александра Маккуина за 3 миллиона рублей. В нем певица пришла на премьеру мультфильма, где озвучила главную героиню.

Полный комплект

Даже самое дорогое платье не будет смотреться без соответствующей обуви. Певицы и актрисы покупают туфли на каблуках от именитых домов моды. Самые популярные — шпильки от Yves Saint Laurent , Christian Louboutin и Jimmy Choo. Еще одним известным обувным брендом можно назвать Valentino. Не отстают от дам и мужчины. Например, Александр Розенбаум обожает ботинки от Ralph Lauren, а Николай Басков не прочь выйти в свет в обуви со стразами от Dolce & Gabbana.

Светлана Лобода

Ее называют одной из самых богато одевающихся девушек на эстраде. Она не прочь выйти на сцену в платьях от Balenciaga, стоимость которых начинается от 400 тысяч рублей. Но чаще всего певица предпочитает наряды украинских дизайнеров. Сценические платья они шьют не хуже, а ценник не заламывают.

Валерия

Певица может позволить себе появиться в любом платье: коротком, длинном, приталенном. Неизменно одно — брендовость наряда. Коллеги иногда вносят свой вклад в образ Валерии. Так, Николай Басков подарил ей платье стоимостью в 1,5 миллиона рублей. Оно было украшено россыпью страз Сваровски.

Кристина Орбакайте

Певица любит наряжаться в платья от Chanel и Nina Ricci. А их цена стартует от 300 тысяч рублей. Даже в начале своей карьеры Орбакайте выходила на сцену в дизайнерской одежде, которая стоила целое состояние.

Любовь Успенская

Она ведет роскошную жизнь. Звезде шансона одной из первых привозят брендовые вещи из новых европейских коллекций. По словам певицы, она никогда не считает, сколько денег тратит на свою одежу. Некоторые вещи в ее гардеробе доходят в цене до 55 тысяч долларов. Это без учета украшений, обуви и других аксессуаров.

Николай Басков

Сценические наряды певца заслуживают отдельного внимания. Басков постоянно говорит о своей любви к необычным пиджакам. Их у него в гардеробе перевалило за несколько сотен. Большинство за немалые деньги сшили специально для него, в единственном экземпляре. Самый знаменитый, с портретом самого Николая на спине, обошелся ему в 15 тысяч евро.

Ани Лорак

Если в повседневной жизни певица носит футболки и джинсы, то для сцены облачается в самые шикарные платья с множеством блесток и стразов. Она чередует брендовые вещи и эксклюзивные костюмы, созданные специально для нее. Один из любимых сценических нарядов Ани, платье от Tony Ward, стоит 1 миллион 430 тысяч рублей.

Надежда Кадышева

На сцене Надежда Кадышева предстает перед зрителями в ярких и необычных нарядах. Платья, расшитые рюшами, бантами, бисером, меха, золото — сценический образ выливается в копеечку. Каждый ее костюм можно долго рассматривать, удивляясь большому количеству деталей, которые часто сделаны вручную, что повышает цену. Цена некоторых костюмов доходит до 500 тысяч рублей.

Филипп Киркоров

О костюмах главного модника российского шоу-бизнеса ходят легенды. В его гардеробе — самые модные бренды: Dolce&Gabbana, Balenciaga. Однажды Киркоров появился в обществе в пиджаке стоимостью в 90 тысяч евро. А для съемок клипа «Романы» скупил всю эксклюзивную коллекцию Dolce&Gabbana, отдав за нее 40 миллионов рублей.

Валерий Меладзе

Мужчины-певцы, не стремящиеся выделиться экстравагантностью, отдают предпочтение хорошим дорогим костюмам. Такими может похвастаться Валерий Меладзе. Средняя цена его сценического образа может начинаться от 200 тысяч рублей.

Анна Нетребко

Красивые платья — страсть оперной дивы. Ее любимые бренды — Marc Jacobs, Dolce&Gabbana и Escada. Особенно звезда любит винтаж. А недавно она блеснула в обществе в платье за 500 тысяч рублей.

Знаете ли вы, что Рэперы никогда не отказывают себе в дорогих машинах, украшениях и одежде. Поэтому, конечно же, наш список был бы неполным без Тимати. В начале года музыкант разместил в соцсетях фотографию со своим котом. На фото попали и часы Тимати. Знатоки сразу определили, что это не просто дорогой аксессуар, а премиально-люксовые часики. Их цена — почти 110 миллионов рублей. Таких часов выпущено всего пять на весь мир, и одни у нашего Тимати.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Гринфельд, психолог:

— Дорогая одежда и чувство обладания недоступными для обычных людей вещами дополняют имиджевый контекст и помогают поднять самооценку. Чаще всего, конечно, этого многим не хватает. Но люди, купившие дорогую вещь, будут постоянно акцентировать на ней внимание. Если такое происходит, то у человека можно диагностировать психологические проблемы.

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