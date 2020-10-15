Визажисты раскрыли секреты красоты и молодости западных селебрити

Фото: instagram.com/jlo

Визажист Рик Камп, который работает со многими голливудскими звездами, рассказал, какие приемы визуально делают лицо моложе.

После 40 лет кожа теряет свою эластичность, а взгляд заметно тускнеет. Но возраст можно скрыть с помощью правильного макияжа, считает эксперт. Накрасим ресницы черной тушью, на веки нанесем тени коричневых оттенков, и глаза станут более выразительными и открытыми. Как у юной девицы.

— Независимо от типа кожи ее нужно обязательно увлажнять, — дополнила рекомендации зарубежного коллеги московский визажист Марина Скрипник. — Следующий шаг — подбор тонального крема. Он должен быть неплотным, с небольшим светоотражением. Иначе тональник подчеркнет изъяны кожи. Чтобы правильно подобрать оттенок, нужно протестировать крем у крыльев носа, на щеках и шее.

Еще одно правило — не наносить хайлайтер на выступающие зоны лица, если на них есть морщинки. Блеск сделает их заметнее.

— В макияже глаз желательно использовать только матовые тени натуральных оттенков. Избегайте кричащих цветов и блесток на глазах, — подытожила Марина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Ридель, врач-дерматолог, косметолог:

— Самый эффективный путь возвращения молодости кожи — это курс косметологических процедур, состоящий из инъекционных и аппаратных методов. Это плазмотерапия, мезотерапия, биоревитализация. Женщины, которые боятся уколов, могут делать пилинги, массажи. Этими процедурами достигается эффект отдохнувшего лица, выравнивается тон кожи, снимается отечность.

Холодно и кисло

Известная модель из России Ирина Шейк призналась, что у нее есть несколько ритуалов, помогающих сохранить молодость кожи и здоровый цвет лица. Каждое утро Шейк протирает лицо кубиками льда — в том числе веки и шею. Это помогает вернуть коже тонус.

В течение дня звезда пьет много теплой воды с лимоном, что оказывает положительное действие на весь организм. А еще модель всегда пользуется солнцезащитным кремом, даже зимой.

Береги кожу смолоду

78-летняя актриса и ведущая Ангелина Вовк выглядит значительно младше своего возраста. В этом ей помогают современная косметология и спорт. Артистка признается, что делала круговую подтяжку лица и регулярно посещает косметолога.

Вовк считает, что начинать ходить к специалисту для ухода за лицом нужно не в 70 лет, а в 25, чтобы в зрелом возрасте кожа имела более подтянутый вид. Актриса также активно занимается спортом, много гуляет на свежем воздухе, плавает в бассейне и обливается ледяной водой.

Три сотни иголок

Телеведущая Екатерина Андреева в свои 58 лет не делает пластику и не колет ботокс. Ее секрет красоты в другом.

Периодически Екатерина ходит на сеансы к специалисту по иглорефлексотерапии. 300 тончайших иголок в специальные точки на лице и шее — и звезда как новенькая. Такая процедура хорошо подтягивает овал лица, разглаживает морщины, и результат заметен после первого сеанса. По словам телеведущей, иглоукалывание абсолютно безболезненно.

Читайте также: Сами это ешьте. Эксперты озабочены качеством товаров, которые рекламируют звезды