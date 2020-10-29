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«Прекрасные взаимоотношения»: Соколовский рассказал о расставании с Дакотой
Фото: Instagram/vs20

«Прекрасные взаимоотношения»: Соколовский рассказал о расставании с Дакотой

Захар Чайченко

Звезды

Бывший муж певицы Риты Дакоты Влад Соколовский признался, что их история любви была практически идеальной, однако звезды решили расстаться, когда их дочке Мии не было и года.

Артист рассказал о том, что у них с Ритой не только прекрасные взаимоотношения, они даже достигли взаимопонимания. Владислав подчеркнул, что они оба открыты для общения и испытывают по отношению друг к другу чувство благодарности. Певец рассказал о том, что Дакота не по годам развитый человек в умственном и духовном аспектах. Данные качества помогли им «выстроить взаимоотношения такими, какими они на сегодняшний день являются», передает портал Starhit.

В заключение Влад отметил, что его иногда отбрасывают в прошлое вспышки эмоций.

— Мы все пережили практически вместе! У нас такая потрясающая дочь, что это не может не мотивировать нас выстраивать хорошие отношения, потому что она все чувствует, все понимает, — заключил Соколовский.

Напомним, что недавно дочери звездной пары Мии исполнилось 3 года. Она проводит время и с мамой, и с папой.

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отношенияРита ДакотаВлад Соколовский
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