«Меня наказывали очень жестоко»: Цискаридзе раскрыл подробности обучения в школе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о том, что получил образование благодаря строгой матери. Он отметил, что если бы не был круглым отличником, родительница забрала бы его из школы.

— Это не моя заслуга, это мамин ремень. Меня наказывали очень жестоко. Если бы я принес тройку, я бы не смог сидеть, наверное, неделю. Мама прекрасно знала, что я лентяй, знала, что я очень способный ребенок, она знала, что мне ничего не стоит выучить, но она знала, что я не люблю это, — заявил артист.

Цискаридзе вспомнил своего педагога Петра Пестова, который заявил, что Цискаридзе стал его лучшим учеником выпуска 1992 года, который окончил Московское хореографическое училище с красным дипломом. Обычно самыми талантливыми учениками Пестова были троечники.

Цискаридзе вспомнил, что споры с матерью относительно точных наук заканчивались сначала спорами, а потом поркой. По его словам, благодаря пандемии родители, которые предъявляли претензии педагогам, «столкнулись со своими одаренными детьми», когда нужно сесть и заставить их сделать уроки.

— Наконец-то они поняли, что виноваты только они, извините, но это так, — подчеркнул Цискаридзе в онлайн-конференции, посвященной Всемирному дню балета.

Видео опубликовано на сайте pressmia.ru.

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