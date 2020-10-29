Самый длинный надводный мост в мире открыли в Китае

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По сообщению телевидения КНР, на юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров. Данная конструкция связала три крупнейших города — Гонконг, Макао и Чжухай.

Мост состоит из нескольких надводных частей общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля длиной 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао. Вес конструкций превысил 400 тысяч тонн. Строители уверены в том, что мост прослужит до 120 лет. Его конструкция рассчитана на то, чтобы выдержать любые природные катаклизмы, будь то тайфун или цунами.

Церемония открытия состоялась в южном городке Чжухай. Ее посетили председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Отныне поездка из Гонконга в Чжухай займет лишь полчаса вместо привычных трех. Свободное движение, по сообщению РИА Новости, открыли 24 октября.

Напомним, что идея соединения мостом Гонконга и провинции Гуандун появилась еще в конце 1980-х. В 2003 году центральное правительство Китая начало предварительные расчеты и разработку проекта. В проектирование были вовлечены сотни научно-исследовательских организаций.

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