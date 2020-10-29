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Полицейские зафиксировали более 60 нарушений в торговых центрах на западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Полицейские зафиксировали более 60 нарушений в торговых центрах на западе Москвы

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, Багратионовский проезд, 5 Карта всех событий

В ходе нескольких рейдов в торговых центрах на западе столицы были выявлены более 60 нарушителей масочного режима. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин.

По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с полицейскими провели рейды по торговым центрам на западе столицы, в результате которых были выявлены 64 нарушителя масочного режима и составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 3.18.1 части 2 КоАП.

Он подчеркнул, что за вышеприведенные нарушения предусмотрены административные штрафы в размере четыре тысяч рублей. Инспектор уточнил, что рейды прошли в торговых центрах «Звездочка», «Бульвар» и «Филион», передает агентство городских новостей «Москва».

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