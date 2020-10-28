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Посетители ТЦ на северо-востоке Москвы 35 раз нарушили масочный режим
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Посетители ТЦ на северо-востоке Москвы 35 раз нарушили масочный режим

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Пришвина, 22 Карта всех событий

Посетители торговых центров северо-востока столицы 35 раз нарушили масочный режим в среду, 28 октября. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Руслан Каюмов.

По его словам, полицейские и сотрудники ОАТИ проверили три торговых центра: «Гран плюс», «Александр Лэнд» и «Миллион мелочей».

— По итогам обследования составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, — цитирует Каюмова агентство городских новостей «Москва».

Протоколы составили по части 2 статьи 3.18.1 КоАП. нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что более 50 нарушителей масочного режима выявили в бизнес-центрах на юго-востоке столицы во вторник, 27 октября.

Читайте также: Пассажиры Савеловского вокзала почти 40 раз нарушили масочный режим 26 октября

штрафадминистративный протоколмасочный режим
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