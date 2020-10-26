Пассажиры Савеловского вокзала почти 40 раз нарушили масочный режим 26 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Инспекторы выявили 37 нарушителей масочного режима на Савеловском вокзале в понедельник, 26 октября. Об этом сообщил начальник отдела технической инспекции Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Кузнецов.

— В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзала перчаточно-масочного режима, — цитирует Кузнецова агентство городских новостей «Москва».

За время проверки составлено 37 протоколов по статье 3.18.1, части 2 КоАП. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве 63 человека в торговых центрах были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток.

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