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Более 60 посетителей торговых центров в Москве получили штрафы за отсутствие масок
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 60 посетителей торговых центров в Москве получили штрафы за отсутствие масок

Виктория Родимкина

Город

В Москве 63 человека в торговых центрах были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Роман Мешков в субботу, 24 октября.

По его словам, рейды по проверке соблюдения санитарных норм в городе в связи с пандемией провели сотрудники ОАТИ совместно с полицией. В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф до 4 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Соблюдение масочно-перчаточного режима стало обязательным условием для посетителей и сотрудников торговых центров в столице с 12 мая. Напомним, что магазины обязаны отказать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. В случае если посетители отказываются надевать средства индивидуальной защиты или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать наряд полиции.

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