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Еще 58 посетителей трех ТЦ Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 58 посетителей трех ТЦ Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Кирилл Николаев

Город

Еще 58 посетителей посетителей трех торгово-развлекательных центров Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров.

По его словам, посетители были оштрафованы в торговых центрах «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «XL». Все они находятся на севере столицы. Сумма штрафа для физического лица составляет четыре тысячи рублей, сообщает Интерфакс.

Ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным условием для посетителей и сотрудников торговых центров в столице с 12 мая. Напомним, что магазины обязаны отказать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. В случае если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать наряд полиции.

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