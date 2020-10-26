«Известия Hall» закрыли из-за грубых нарушений мер против COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Роспотребнадзор закрыл концертный зал Москвы «Известия Hall» до решения суда за нарушение мер безопасности против коронавируса. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В концертном зале провели проверку. Во время нее выяснилось, что люди не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют масочно-перчаточный режим. Также в помещении не обеззараживают воздух.

Ведомство передало материалы дела в районный суд. «Известия Hall» ожидает закрытие сроком до 90 суток или штраф до полумиллиона рублей, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

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