Концертный зал и клуб закроют за нарушения

Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов фиксирует нарушения в концертном зале на Пушкинской площади. Среди них — несоблюдение социальной дистанции среди посетителей заведения / Фото: Полина Гусарова, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 23 октября, сотрудники Роспотребнадзора проверили концертный зал в столичном центре. В итоге множественные нарушения стали причиной приостановки работы зала на три месяца.

Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади опечатают за нарушения мер профилактики коронавируса. Как рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, по результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства.

В частности, посетители не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим. Кроме того, в полном объеме не применялись средства по обеззараживанию воздуха.

— Также были замечания по осуществлению дезинфекционной деятельности, — отметил он.

Результатом стало составление протокола о временном запрете деятельности. Сегодня помещения зала опечатают, а материалы будут переданы в суд. Юридическое лицо также будет привлечено к штрафу, размер которого может достичь полумиллиона рублей.

Еще одно развлекательное заведение временно прекратит свою работу. Клуб «Адреналин Стадиум» опечатали в пятницу за нарушения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений. Заведению на Ленинградском шоссе грозит штраф до полумиллиона рублей либо приостановка деятельности на срок до девяноста суток.

— Также сотрудники Роспотребнадзора выявили отсутствие разметки социального дистанцирования, нарушения дезрежима. Частично отсутствовали антисептики, — сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.

Кроме того, для проверки помещений был привлечен эксперт «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве». По результатам экспертизы было установлено, что вентиляция в клубе «Адреналин Стадиум» не соответствует санитарным нормам и правилам.

— Материалы дела будут переданы в районный суд, — добавил Максимкин.

Еще одна проверка в городе коснулась студии маникюра Лены Лениной в Лубянском проезде. По ее итогам решено опечатать салон за нарушения мер профилактики COVID-19. Как сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина, в салоне выявлены нарушения проведения дезинфекции и стерилизации инструментов, также не в полном объеме проводилась дезинфекция поверхностей.

— Персонал, отвечающий за приготовление дезрастворов, не владеет правилами их приготовления и использования, — рассказала она. — По итогам проверки материалы будут переданы в Басманный районный суд.

Кроме того, в минувшие выходные инспекторы Объединения административно-тех-нических инспекций проверили торгово-развлекательные центры «Гагаринский», «РИО» на Ленинском проспекте и «МЕГА» на Калужском шоссе. В результате оштрафованы 63 посетителя без масок и перчаток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— В Москве продолжают действовать административные штрафы за нарушение режима ношения масок и перчаток. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет 4 тысячи рублей для физических лиц, 5 тысяч — для пассажиров общественного транспорта, для работодателя-физлица — от 30 до 50 тысяч рублей. Для ночных заведений-нарушителей сумма штрафов может варьироваться от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

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