Концертный зал и клуб закроют за нарушения
В пятницу, 23 октября, сотрудники Роспотребнадзора проверили концертный зал в столичном центре. В итоге множественные нарушения стали причиной приостановки работы зала на три месяца.
Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади опечатают за нарушения мер профилактики коронавируса. Как рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, по результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства.
В частности, посетители не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим. Кроме того, в полном объеме не применялись средства по обеззараживанию воздуха.
— Также были замечания по осуществлению дезинфекционной деятельности, — отметил он.
Результатом стало составление протокола о временном запрете деятельности. Сегодня помещения зала опечатают, а материалы будут переданы в суд. Юридическое лицо также будет привлечено к штрафу, размер которого может достичь полумиллиона рублей.
Еще одно развлекательное заведение временно прекратит свою работу. Клуб «Адреналин Стадиум» опечатали в пятницу за нарушения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений. Заведению на Ленинградском шоссе грозит штраф до полумиллиона рублей либо приостановка деятельности на срок до девяноста суток.
— Также сотрудники Роспотребнадзора выявили отсутствие разметки социального дистанцирования, нарушения дезрежима. Частично отсутствовали антисептики, — сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.
Кроме того, для проверки помещений был привлечен эксперт «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве». По результатам экспертизы было установлено, что вентиляция в клубе «Адреналин Стадиум» не соответствует санитарным нормам и правилам.
— Материалы дела будут переданы в районный суд, — добавил Максимкин.
Еще одна проверка в городе коснулась студии маникюра Лены Лениной в Лубянском проезде. По ее итогам решено опечатать салон за нарушения мер профилактики COVID-19. Как сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина, в салоне выявлены нарушения проведения дезинфекции и стерилизации инструментов, также не в полном объеме проводилась дезинфекция поверхностей.
— Персонал, отвечающий за приготовление дезрастворов, не владеет правилами их приготовления и использования, — рассказала она. — По итогам проверки материалы будут переданы в Басманный районный суд.
Кроме того, в минувшие выходные инспекторы Объединения административно-тех-нических инспекций проверили торгово-развлекательные центры «Гагаринский», «РИО» на Ленинском проспекте и «МЕГА» на Калужском шоссе. В результате оштрафованы 63 посетителя без масок и перчаток.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города:
— В Москве продолжают действовать административные штрафы за нарушение режима ношения масок и перчаток. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет 4 тысячи рублей для физических лиц, 5 тысяч — для пассажиров общественного транспорта, для работодателя-физлица — от 30 до 50 тысяч рублей. Для ночных заведений-нарушителей сумма штрафов может варьироваться от 300 тысяч до полумиллиона рублей.
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