Глава Центробанка РФ оценила уровень инфляции в России

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Уровень инфляции в России составляет четыре процента, но на фоне пандемии будут преобладать дезинфляционные факторы. Такое заявление в четверг, 29 октября, сделала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

— Инфляция уже на цели около четырех процентов. Тем не менее развитие пандемии, последние данные говорят о том, что, скорее всего, в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные факторы, и мы действительно видим еще некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, — отметила она.

По словам главы ЦБ, регулятор будет действовать исходя из дальнейших обстоятельств. Набиуллина подчеркнула, что ставка может быть снижена, либо она будет долгое время оставаться ниже нейтральной, сообщает канал «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что настроен оптимистично в плане развития российской экономики. Однако он уточнил, что спад экономики в России будет.

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