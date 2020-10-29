Льготы для малого бизнеса продлят

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В четверг, 29 октября, президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном онлайн-форуме ВТБ «Россия зовет!». Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения».

Владимир Путин рассказал о последствиях влияния коронавируса на отечественную экономику. По его словам, главные сложности позади. Спад экономики ожидается, но показатели будут в целом лучше, чем в других государствах. Развитие пойдет в оптимистичном ключе.

— Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере даст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит малым, средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции, — подчеркнул Владимир Путин.

Помимо этого, президент предложил еще на три месяца продлить отсрочку по налогам. Эта мера коснется предприятий малого и среднего бизнеса. Особенно отсрочка поможет предприятиям общественного питания и сферы услуг.

— Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей, — уточнил Владимир Путин.

Еще одна льгота, которую до конца 2021 года предложил продлить президент, — мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

Владимир Путин отметил, что в связи с увеличением количества заражений коронавирусом в России вводить жесткий локдаун, как весной, не планируется. Закрывать предприятия тоже не будут. Профилактические меры, которые уже введены в стране, по мнению президента, вполне эффективны и своевременны. При этом Владимир Путин выразил надежду, что в России до конца года начнется массовая вакцинация от COVID-19.

— Вопрос сейчас только в одном — обеспечить необходимый масштаб промышленного производства препаратов. Здесь есть проблемы с отсутствием оборудования. Поэтому мы готовы работать с иностранными партнерами, — добавил Владимир Путин.

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