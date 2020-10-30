Движение на участке МКАД затруднено из-за аварии.

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Россия, Москва, МКАД, 19-й километр Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Как уточнили в столичных правоохранительных органах, авария произошла на 19-м километре трассы. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, движение по четырем полосам МКАД в районе аварии приостановлено, сообщает ТАСС.

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