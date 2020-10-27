Автомобиль насмерть сбил ребенка на северо-востоке Подмосковья

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Московская область, городской округ Щёлково Карта всех событий

Девочка 11-ти лет погибла под колесами машины на дороге на северо-востоке Подмосковья. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в Щелковском районе, на автодороге Осеево-Никифорово-Медвежьи Озера.

— Водитель управлял автомобилем Huyndai Solaris, сбил девочку 11-ти лет, она скончалась, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице женщина-пешеход погибла в результате столкновения автомобиля каршеринга с иномаркой. ДТП произошло на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы около полудня.

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