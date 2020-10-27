Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автомобиль насмерть сбил ребенка на северо-востоке Подмосковья
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Автомобиль насмерть сбил ребенка на северо-востоке Подмосковья

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Щёлково Карта всех событий

Девочка 11-ти лет погибла под колесами машины на дороге на северо-востоке Подмосковья. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в Щелковском районе, на автодороге Осеево-Никифорово-Медвежьи Озера.

— Водитель управлял автомобилем Huyndai Solaris, сбил девочку 11-ти лет, она скончалась, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице женщина-пешеход погибла в результате столкновения автомобиля каршеринга с иномаркой. ДТП произошло на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы около полудня.

Читайте также: Автобус сбил женщину на западе Москвы

Подмосковьесбила машинаребенок
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Все мнения
О проекте