Беспризорного ребенка нашли в подмосковном дворе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жительница подмосковной Балашихи сообщила правоохранительным органам о том, что в одном из городских дворов находится беспризорный маленький ребенок.

Сотрудники полиции, выехавшие по вызову в микрорайон 1 Мая, подтвердили полученную информацию. Позднее выяснилось, что ребенок жил в самодельной постройке с выходцем из одной из среднеазиатских республик — предположительно, своим отцом.

Правоохранительные органы установили, что противоправные действия в отношении ребенка не совершались. Мальчика поместили в медицинское учреждение.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщается в релизе ГУ МВД РФ по Московской области, поступившем в распоряжение «ВМ».

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