Стало известно о состоянии упавшего с аттракциона в столичном ТЦ ребенка

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ребенок, упавший с аттракциона в игровой комнате торгового центра на севере Москвы, получил травму позвоночника. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по городу Юлия Иванова в воскресенье, 25 октября.

По ее словам, по факту происшествия проводится доследственная проверка. Также Иванова уточнила, что следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Были опрошены родственники ребенка и сотрудники организации, предоставляющей услуги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик упал с аттракциона «тарзанка» в столичном торговом центре. Его доставили в медицинское учреждение. Проверку по факту инцидента поручили Головинской межрайонной прокуратуре.

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