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Бизнес предупредил о последствиях массовой установки «умных» счетчиков в России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Бизнес предупредил о последствиях массовой установки «умных» счетчиков в России

Вероника Кузьминова

Общество

Бизнес попросил у российских властей отказаться от массовой установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в квартирах. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний обратилась в Госдуму со своим предложением.

Ассоциация направила в комитет нижней палаты парламента по энергетике проект мер. В нем предлагается изменить подход к установке «умных» счетчиков в стране.

С 2022 года, по новым правилам, разрешается устанавливать только интеллектуальные приборы учета. Это, по данным Минэнерго, поможет сохранить до 80 миллиардов рублей в год. При этом ответственность за установку счетчиков в многоквартирных домах с текущего года лежит на поставщиках.

Представители ассоциации уверены, что потребности в «умных» счетчиках для каждой квартиры нет. Устанавливать интеллектуальные приборы нужно либо в единственном количестве на весь дом, либо вовсе отказаться от идеи. Бизнес заявил, что издержки могут быть гораздо выше экономии.

— Стоимость этой программы в части многоквартирных домов, по самым скромным оценкам, составляет от 630 миллиарда до 1,1 триллиона рублей, — заявил глава Департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Жихарев.

По словам заместителя председателя профильного комитета ГД Валерия Селезнева, депутаты рассмотрят предложение ассоциации и направят его в ведомства. Парламентарий уточнил, что в вопросе счетчиков нужно учесть не только издержки, но и возможный рост тарифов для россиян, передают «Известия».

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