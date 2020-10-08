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Москвичам рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ

Юлия Ямпольская

Город

В Мосжилинспекции рассказали, как бережно расходовать ресурсы, чтобы сэкономить на коммунальных услугах, в частности устанавливать счетчики и энергосберегающие лампы.

В ведомстве отметили, что способы снижения платежей можно разделить на две группы. Москвичи могут сэкономить на оплате самой услуги. Через терминалы самообслуживания в любом банке комиссия меньше, чем через оператора.

— Вторая группа, гораздо более объемная, — это экономия ресурсов, — говорится в сообщении.

Потребитель может сам установить счетчики на воду, электричество и газ. Мосжилинспекция рекомендовала ставить многотарифный электросчетчик, чтобы существенно экономить. Так, например, можно поставить работать стиральную машинку на всю ночь.

Также сотрудники ведомства напомнили о важности отсутствия протечек, отключения от сети электроприборов, которые не используются, передает РИА Новости.

Ранее москвичам объяснили, как избежать мошенников при поверке счетчиков. Выбрать аккредитованную компанию для поверки счетчиков можно на сайте Росаккредитации.

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МоскваЖКХМосжилинспекция
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