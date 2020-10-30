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«Трещит по швам»: экс-министр Украины рассказала о ситуации в стране
Фото: flickr.com / Adam Jones

«Трещит по швам»: экс-министр Украины рассказала о ситуации в стране

Вероника Кузьминова

В мире

На Украине нет политической партии государственного масштаба, поэтому страна «трещит по швам». Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, комментируя итоги местных выборов.

По ее словам, в стране идет процесс феодализации. Жители Украины больше доверяют региональным лидерам, чем центральной власти.

— Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина, — заявила Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Она объяснила выбор жителей страны неблагоприятными последствиями ограничений из-за коронавируса. Лукаш уверена, что экономические проблемы привели к недоверию власти страны со стороны граждан.

Напомним, местные выборы прошли в ряде городов и других населенных пунктов. В частности, 25 октября на Украине выбирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов, а также мэров городов, глав сел и поселков.

Кроме того, граждане страны могли по желанию принять участие в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским по пяти темам.

Читайте также: Правоохранители не выявили вмешательства РФ в местные выборы на Украине

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