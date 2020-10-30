Москвичам рассказали о проекте онлайн-поддержки маломобильного населения

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Более двух тысяч жителей столицы стали участниками проекта онлайн-поддержки семей с детьми-инвалидами. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в период весенней самоизоляции было необходимо найти способ проведения реабилитационных занятий, чтобы представители маломобильного населения могли продолжить свои курсы.

— Наш совместный с НКО проект решает эту проблему благодаря методике дистанционной работы с детьми и родителями. Мы осознаем, что сегодня нам необходимо поддерживать и развивать такие проекты и инициативы, благодаря которым, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, город продолжает сохранить высокий соответствующий уровень реабилитации, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Весной 2020 года при поддержке столичного департамента труда и социальной защиты населения, центра «Наш солнечный мир», Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов был запущен проект «Онлайн-поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами» на портале «Я дома». Помощь направили детям, которым нужно было продолжать развивающие курсы с педагогами.

Чтобы это стало возможным, НКО проводит обучающие мастер-классы и семинары для родителей. Так они смогут иметь возможность ассистировать во время онлайн-уроков с профессиональными педагогами, такими как логопеды, психологи, дефектологи, а также игротерапевты.

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