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Сергей Собянин: Социальную поддержку в Москве получают более 4 миллионов человек
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Социальную поддержку в Москве получают более 4 миллионов человек

Виктория Родимкина

Город

В столице социальную поддержку получают более 4 миллионов человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети Instagram в четверг, 22 октября.

По словам главы города, в пандемию нагрузка на социальных работников многократно выросла. Сотрудники соцсферы взяли под свою опеку граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые вынуждены соблюдать домашний режим.

— В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек — каждый третий горожанин. Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу соцподдержки выделено больше 540 миллиардов рублей, — сказал столичный мэр.

Сергей Собянин уточнил, что в прошлом году до 19,5 тысячи рублей был повышен минимальный доход неработающего пенсионера. При этом более 2 миллионов москвичей получают доплаты к пенсиям.

В столице работают программы для граждан старшего возраста— «Московское долголетие» и «Мой социальный центр». Благодаря этим проектам у пенсионеров появляются новые увлечения и открывается второе дыхание.

— В период пандемии проекты перешли в онлайн-режим и подготовили дистанционные занятия и клубы по интересам, — добавил мэр.

Он также напомнил, что в столице была реформирована служба занятости. Теперь она предоставляет около 250 тысяч вакансий.

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В пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под свою опеку самых незащищенных перед болезнью людей - это москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Спасибо соцработникам за этот благородный труд! В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек - каждый третий горожанин. Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу соцподдержки выделено больше 540 миллиардов рублей. В сентябре 2019 года до 19,5 тыс рублей был повышен минимальный доход неработающего пенсионера. Доплаты к пенсиям получают больше 2 миллионов человек. Для москвичей старшего возраста работают проекты "Московское долголетие" и "Мой социальный центр". Благодаря им у московских пенсионеров открывается второе дыхание, появляются новые увлечения, увеличивается круг общения. В период пандемии проекты перешли в онлайн-режим и подготовили дистанционные занятия и клубы по интересам. Мы также реформировали службу занятости. Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии. С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч. Запустили проекты @czn.moyarabota и @mycareer.moscow. Они предлагают совершенно иной подход и помощь людям в поисках работы, а также проводят различные тренинги. Есть программы по обучению безработных, женщин с детьми до 7 лет, людей старше 50 лет, молодых специалистов. Часть услуг доступна онлайн.

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)

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социальные работникипандемияСергей Собянин
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