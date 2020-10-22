Сергей Собянин: Социальную поддержку в Москве получают более 4 миллионов человек

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В столице социальную поддержку получают более 4 миллионов человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети Instagram в четверг, 22 октября.

По словам главы города, в пандемию нагрузка на социальных работников многократно выросла. Сотрудники соцсферы взяли под свою опеку граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые вынуждены соблюдать домашний режим.

— В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек — каждый третий горожанин. Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу соцподдержки выделено больше 540 миллиардов рублей, — сказал столичный мэр.

Сергей Собянин уточнил, что в прошлом году до 19,5 тысячи рублей был повышен минимальный доход неработающего пенсионера. При этом более 2 миллионов москвичей получают доплаты к пенсиям.

В столице работают программы для граждан старшего возраста— «Московское долголетие» и «Мой социальный центр». Благодаря этим проектам у пенсионеров появляются новые увлечения и открывается второе дыхание.

— В период пандемии проекты перешли в онлайн-режим и подготовили дистанционные занятия и клубы по интересам, — добавил мэр.

Он также напомнил, что в столице была реформирована служба занятости. Теперь она предоставляет около 250 тысяч вакансий.

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